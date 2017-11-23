Чебоксары, 23 ноября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Скандалом и спасательной операцией обернулось в Цивильском районе Чувашии работа по благоустройству двора. На детской площадке, которая была «благоустроена» в рамках программы комфортной городской среды, засосало в грязь школьника, который попытался пройти к качелям — едва не увязли в грязи и взрослые, которым с трудом вызволили ребёнка, сообщил ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Чувашии Владислав Солдатов.

Onf.ru Грязевая каша в Цивильске

ЧП произошло в Цивильске на глазах у активистов народного фронта. В ходе осмотра дворов, которые попали в программу «Формирование комфортной городской среды», «фронтовики» обратили внимание на школьника, который стоял посреди грязевой каши во дворе улиц Никитина 6а, 1−2 и Парковому бульвару, 4.

Onf.ru Детская площадка в Цивильске

«Он стоял как вкопанный, причём довольно долго. Когда его спросили, он ответил, что пробирался к качелям, но увяз в грязи и теперь не может сдвинуться с места. Активисты попытались ему помочь, но поскольку не были экипированы, то и сами едва не оказались в грязевой ловушке. На подмогу пришёл отец ребёнка в сапогах, на спасательную операцию ушло минут 20. Ребёнка вызволили, оставив сапоги в жиже», — сказал Владислав Солдатов.

По данным «фронтовиков», на благоустройство данного двора выделялось 6,389 млн рублей. На площадке появились качели, турники, малые архитектурные формы.

«Как объяснили в администрации района, захотели сделать ещё лучше и решили завезти чернозём и торф, чтобы сформировать газоны и оформить зелёную территорию. Хотели как лучше, но получилось как всегда: после первых дождей всё это превратилось в опасную жижу и полосу препятствий. И не позаботились даже об элементарном: поставить информационные таблички и оградить территорию», — отметил Владислав Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2017 года по поручению президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина создан Центр мониторинга благоустройства городской среды, проект возведён в ранг национальных. Из Чувашии в реализации федерального проекта в 2017 году участвуют девять муниципалитетов: Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Шумерля, Батыревский, Козловский, Марпосадский и Цивильский районы. Между ними распределено 300 млн рублей. Согласно данным ГИС ЖКХ, в Чувашии на 9 ноября было выполнено только 28% от запланированного объема всех работ и мероприятий по комфортной городской среде, к 13 ноября этот показатель превысил 70%.