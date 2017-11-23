Москва, 23 ноября, 2017, 15:59 — ИА Регнум. На помощь в поисках пропавшей подводной лодки Аргентины «Сан-Хуан» отправится российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь», соответствующее поручение дал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Mil.ru Океанографическое исследовательское судно «Янтарь»

«В район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно «Янтарь» ВМФ России, которое в настоящее время выполняет плановые задачи у западного побережья Африки», — говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что судно укомплектовано двумя комплексами глубоководных исследований, позволяющих проводить обследования на глубине до шести километров.

Кроме «Янтаря», к побережью Аргентины будет направлена мобильная группа специалистов, которая сможет производить разведку на глубине с помощью подводного аппарата «Пантера Плюс» на дистанционном управлении.

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Отметим, что решение об участии российских специалистов было принято после телефонного разговора Шойгу с аргентинским коллегой Агустином Росси.