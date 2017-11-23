Кишинёв, 23 ноября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что президент России Владимир Путин может посетить Кишинев в 2019 году. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

Додон напомнил, что в следующем году в России пройдут президентские выборы, и выразил «надежду и уверенность, что там все будет хорошо». А сразу после российских выборов, сказал он, начинается парламентская предвыборная кампания в Молдавии. «Думаю, что реально Владимир Владимирович смог бы приехать в 2019 году. Надеюсь, что это уже будет связано с решением каких-то конкретных глобальных вопросов. Может, того же приднестровского вопроса», — добавил президент.

ИА REGNUM напоминает, что в июне Додон заявил, что Владимир Путин посетит Кишинев в 2018 году. За год после своего избрания на пост президент Игорь Додон встречался с Путиным шесть раз. Сам Путин в последний раз был в Молдавии в 2008 году.