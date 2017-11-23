Астрахань, 23 ноября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. В Астрахани вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном расходовании бюджетных миллионов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 23 ноября, перед служителями Фемиды предстал бывший региональный министр ЖКХ.

Anton Starikov Деньги

Максимальное наказание, которое Уголовный кодекс РФ предусматривает для должностных лиц за использование служебных полномочий вопреки интересам службы, — десять лет лишения свободы. Однако бывший чиновник отделался лишь 1 годом и двумя месяцами тюремного заключения. Такое решение вынес Кировский районный суд.

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Свободой нарушитель закона поплатился за «заслуги» прошлых лет. Так, с 2011 по 2013 годы, будучи в должности министра ЖКХ Астраханской области, глава ведомства полностью рассчитался с подрядчиком, который по госпрограмме «Чистая вода» должен был построить и реконструировать очистные и водопроводные сооружения, разводящие сети водопровода в селах Икряное и Маячное Икрянинского района.

«При этом министр знал, что обязательства по контракту компания не выполнила», — уточнили в надзорном ведомстве.

В результате преступных действий главы ведомства из бюджета незаконно были израсходованы свыше 50 млн рублей.

Теперь бывший чиновник, оставивший без воды жителей двух населённых пунктов, получил по заслугам. Однако проблемы сельчан это не решило. Оплаченные строительно-монтажные работы и по сей день полностью не выполнены, а объекты в эксплуатацию не введены.

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Астраханского замминистра сельского хозяйства будут судить за взятку

Добавим, что экс-министр помимо тюремного срока наказан и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года один месяц.

Это не первое уголовное дело в отношении руководителей министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года следователи направили в суд уголовное дело в отношении заместителя главы ведомства. Его обвинили в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

А ещё один руководитель министерства региона попался на крупной взятке. Бывшему министру социального развития и труда Астраханской области назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 52 млн рублей.