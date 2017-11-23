Москва, 23 ноября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Российская валюта пытается осторожно расти, благодаря активным покупкам рубля отечественными экспортерами для уплаты налогов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

kremlinrus.ru Нефтерубль

«Доллар США умеренно подешевел по отношению к другим главным валютам из-за протокола последнего заседания ФРС США, где выражалось беспокойство стабильно низкой инфляцией из-за чего участники рынка стали сомневаться в сохранении текущих темпов ужесточения американской монетарной политики, однако, ожидания касательно увеличения процентных ставок в декабре несколько увеличилось», — пояснил эксперт.

Нефтяные котировки слегка корректируются после вчерашнего роста, произошедшего на фоне сокращения запасов сырья в США и ограничение поставок нефти из Канады на американские нефтеперерабатывающие заводы из-за поврежденного трубопровода.

«Надолго ли хватит оптимизма неизвестно, но инвесторы с предвкушением ждут встречи ОПЕК 30 ноября в Вене, где будет обсуждаться дальнейшая политика по балансировке рынка», — отметил Мащенко.

В данный момент набирают силу слухи о лоббировании Саудовской Аравии продление соглашений по сокращению добычи сырья до конца 2018 года. Если это желание подтвердится и будет принято остальными экспортерами, то нефть вполне может продолжить рост до 65−70 долларов за баррель.

«В отсутствие сюрпризов и под воздействием конверсионных операций отечественных компаний российская валюта вполне может укрепиться до 58,20 рубля за доллар и до 68,80 рубля за евро», — полагает эксперт.

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