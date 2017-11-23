Москва, 23 ноября, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Рабочая группа президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков предлагает упростить процедуру вхождения в реестр обманутых дольщиков.

Флаг партии «Единая Россия»

До конца года будут утверждены изменения в 560-й приказ Минстроя России, который устанавливает критерии признания участника долевого строительства пострадавшим от действий застройщика.

«Мы предлагаем закрепить норму, согласно которой меры поддержки и содействия в восстановлении нарушенных прав обманутых дольщиков будут разрабатываться на основании реестров. С этой целью нужно конкретизировать понятия «проблемный объект», «пострадавший гражданин». В реестр должны включаться все «застывшие» объекты долевого строительства, независимо от стадии банкротства застройщика. Это позволит вести более точный и полный учет случаев нарушений в сфере долевого строительства», — заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

Он напомнил, что на контроле рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков на сегодняшний день находятся 936 объектов.

«Это, по нашим оценкам, около 130 тысяч пострадавших. Мы ожидаем, что около 140 проблемных объектов будут достроены до конца года. Партия делает максимально возможное для решения проблемы обманутых дольщиков. Необходимо не сбавлять этот темп», — подчеркнул Сидякин, отметив, что за 10 лет работы почти 200 тысяч человек получили жилье.

Руководитель рабочей группы также акцентировал внимание на проблеме точного ведения реестра, на которую указал 23 октября этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев, дав поручение составить точный список пострадавших дольщиков.

«Действительно, всплывают разные данные о количестве обманутых дольщиков — нет объективной картины по стране. Существует несколько причин. Дело в том, что многие дольщики сами не включаются в реестр, потому что он не дает никаких дополнительных гражданских прав. В этой связи у нас есть предложение установить меры поддержки, предложив органам власти распространять их в первую очередь на граждан, включенных в реестр. Это будет мотивировать граждан включиться в реестр», — подчеркнул Александр Сидякин.

Другая ситуация — когда органы власти отказывают во включении в реестр объектов в связи с нарушениями проектной документации. «Это возможно по нескольким основаниям. Например, граждане признали право собственности в недостроенном объекте. Однако это не снимает проблемы дольщиков по отношению к неисполненным обязательствам со стороны застройщиков. Кроме того, дольщики не включаются в реестр в случае нарушения застройщиком проектной документации. Но и бывают отдельные отклонения от норм строительства, за которые несет ответственность застройщик. В этой связи мы предлагаем скорректировать в этой части приказ профильного ведомства», — пояснил парламентарий.

Третий случай — когда собственник успел застраховать недостроенный объект недвижимости.

«Здесь необходима конкретизация, и рабочая группа Партии с таким предложением в Правительство РФ вышла. Таким образом, мы намерены максимально сократить случаи, по которым регионы смогут не включать дольщиков в реестр», — считает Александр Сидякин.

Представитель Минстроя РФ Ольга Корниенко отметила, что сформулированные рабочей группой предложения будут рассмотрены.

«С большей частью из них мы согласимся. В частности, предложения по 403-му приказу — то есть будут включены все объекты, признанные проблемными ранее», — пояснила она, добавив, что наличие хотя бы одного обманутого дольщика является достаточной причиной для признания объекта проблемным.

«Именно поэтому мы перешли от учета обманутых дольщиков к учету проблемных объектов», — отметила Ольга Корниенко.