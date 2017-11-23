Москва, 23 ноября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 32 ноября корректируется, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сорта Brent стоит днем $63,03 (-0,5%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $57,84 (-0,3%).

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«Все значимые новости, ожидавшиеся на этой неделе, уже получены и учтены в котировках. Сегодня с этой точки зрения для нефти очень спокойный день, американцы отдыхают по случаю Дня благодарения», — напомнила эксперт.

В отчете минэнерго США говорится, что запасы нефти за неделю к 17 ноября снизились на 1,9 млн баррелей и составили 457,1 млн баррелей. Это чуть шире, чем предполагали прогнозы.

«Получается, что наблюдения последних двух недель, демонстрировавших рост запасов, оказались ложными: сезонный фактор пока не в силах противостоять внутренним драйверам, но это временно», — полагает Бодрова.

В компонентах релиза говорится, что за неделю заметно сократились параметры стратегического резерва: до 667,5 млн баррелей (-1,7 млн). Это связано с проблемами на трубопроводе Канады. Данные по импорту подтверждают это.

«Однако всё внимание обращено в сторону заседания ОПЕК, которое пройдет на будущей неделе в Вене (Австрия). Рыночные спекуляции на эту тему в ближайшие дни будут основным катализатором для нефти», — считает эксперт.

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