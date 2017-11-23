Сыктывкар, 23 ноября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Республики Коми на своем заседании 23 ноября поддержали инициативу о проведении референдума о переносе столицы региона из Сыктывкара в Ухту. Об этом сообщило агентство «Комиинформ».

Вид на Ухту

За проголосовал 21 депутат республиканского парламента, двое выступили против, трое воздержались, один не голосовал.

Ранее в Госсовет поступили документы с предложением инициативной группы о проведении регионального референдума с вопросом: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в Республике Коми был принят Закон о внесении изменений в Конституцию Республики Коми, предусматривающий перенос столицы Республики Коми из города Сыктывкар в город Ухту?».

Накануне, 22 ноября, вопрос о референдуме подробно рассматривался в парламентских комитетах Госсовета, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«С правовой точки зрения вопрос однозначный, несмотря на дискуссию, которая развернулась вокруг его сути. Что касается соответствия федеральному и региональному законодательству, никаких сомнений нет — он соответствует», — заявила председатель комитета Госсовета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова.

Как сообщил председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий, предлагаемый вопрос референдума «прошел правовую и лингвистическую оценку».

«Никакого ажиотажа устраивать не нужно, просто необходимо все внимательно посмотреть. Второй этап — это уже непосредственно проведение самого референдума», — добавила председатель комитета по социальной политике Наталья Паншина.

Как ожидается, референдум о переносе столицы республики из Сыктывкара в Ухту может быть проведен в один день с президентскими выборами в марте 2018 года.