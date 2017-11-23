Москва, 23 ноября, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Российский рубль 23 ноября торгуется с повышением в парах с иностранными валютами. Доллар США умеренно сползает, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

oldtext.whotrades.com Доллар снижается

«Аукцион Минфина РФ прошел 22 ноября более чем удачно — локально спрос на российский долг в несколько раз превысил предложение», — отметила эксперт.

При этом логика спроса строилась следующим образом: ранее Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы США, не исключила более осторожного тренда на повышение процентной ставки в 2018 году.

«Она, впрочем, пояснила, что это ее личная точка зрения (срок полномочий Йеллен на посту руководителя ФРС завершается в феврале 2018 года), и у нового руководства может быть иная позиция.

Но рынок уже услышал главное — осторожность в намерениях ФРС, что снизило спрос на доллар и увеличило интерес к долгам развивающихся государств, России в том числе», — пояснила Бодрова.

Это поддержало «россиянина» и вместе с просадкой гринбека способствовало возвращению пары доллар/рубль к двухнедельным минимумам.

«В области 58,10−58,20 инструмент задержится, в диапазоне 58,35−58,65 может наметиться консолидация в отсутствие новостей», — считает эксперт.

Добавим, 23 ноября доллар США стоит 58,36 руб. (-0,2%). Евро торгуется по 69,09 руб. (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 24 ноября, составляют 58,46 руб. за американскую валюту и 69,17 руб. за евро.

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