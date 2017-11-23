Ярославль, 23 ноября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Три уполномоченных Ярославской области проведут в Ярославской областной думе личный прием граждан. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Единый прием пройдет 18 декабря, в день рождения Ярославской губернии, в здании Ярославской областной думы. Личный прием граждан будут проводить уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров и уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

«Зачастую вопросы, с которыми приходят люди, могут касаться сферы деятельности двух или трех уполномоченных. Поэтому удобное провести прием совместно. Я, например, проводил такой прием по вопросу неуплаты алиментов вместе с главным судебным приставом Ярославской области. Если совместный прием уполномоченных пройдет хорошо, то сделаем его ежегодной традицией и будем устраивать в день рождения Ярославской области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

На прием проводится предварительная запись с 27 ноября по 8 декабря.