Вашингтон, 23 ноября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В сети появился ТОП-5 шуток сериала «Гриффины», в которых высмеивается Россия, русский народ и президент РФ Владимир Путин, ИА REGNUM предлагает читателям оценить уровень юмора создателей этого шоу.

20th Century Fox Семья Гриффинов

Например, создатели этого анимационного сериала предлагают своим зрителям шутки про Владимира Путина, в которых он предстает диктатором и убийцей.

«Если бы Путин сейчас был здесь, я бы надрал ему задницу, как и те сотни мертвых журналистов».

«Мы проговорили с Путиным всю ночь, а утром он отравил меня, пока я ехал на лимузине в аэропорт, радиоактивным чаем».

Стоит отметить, что в США существует культура анимационных сериалов, в которых имеет место рефлексивное отношение создателей к образу жизни граждан страны, политике и различным сторонам общественной жизни. Например, сериал «Симпсоны» часто называют «великой американской самокритикой».

Некоторые эксперты отмечают, что «Гриффины» явно выбиваются из этого курса, подобный подход создателями сериала был утерян, персонажи мультфильма зачастую лишь отпускают плоские шутки, не имеющие никакого значимого подтекста.

В любом случае, саркастические насмешки про Россию и президента РФ, звучащие в последнее время в сериале, несут явно пропагандистский характер.

«Путин! Пришло время кому-нибудь поставить тебя на место, и при этом выжить», — говорит один из персонажей, явно обозначая определенные настроения части элиты США.

Объектом насмешек создателей сериала стал не только президент страны, но русский народ.

«Не могу прочитать, написано на «террористическом», — говорит один из персонажей мультфильма, всматриваясь в надпись на русском языке.

«Будем друзьями? — Да. — А как будет «друг» по-русски? — В русском нет такого слова», — такой диалог происходит в другой сцене.

Напомним, создателем сериала «Гриффины» является аниматор Сет Макфарлейн. Другим его проектом является ситком «Американский папаша!». «Гриффины» — русское название сериала, в английском варианте он представлен как Family Guy, что переводится как «Семьянин».