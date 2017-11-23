Ярославль, 23 ноября, 2017, 15:13 — ИА Регнум. В Ярославле новый поставщик продуктов питания в детские сады ответил на критику сенатора и бывшего губернатора Анатолия Лисицына, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Картофель для детских садов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с лета 2017 года детсады в Ярославле начали переходить на единое меню и аутсорсинг по питанию, что вызвало недовольство части родителей. При этом все детские сады, решившие перейти на новую схему, заключили договор с ООО «Комбинат социального питания». С критикой централизации поставок продуктов в детсады выступил и сенатор Анатолий Лисицын, написав об этом письмо в правительство области. Однако новый единый поставщик говорит, что, будучи губернатором, Лисицын занимался тем же самым.

«Я считаю, что Анатолию Ивановичу некорректно делать такое заявление. В то время, когда губернатором был он, была создана компания «Содействие», которая занималась централизованной поставкой продуктов питания в социальные учреждения. Собирали всех руководителей и говорили им, что у вас не будет непрофильных задач. Эта организация создавалась именно для централизации закупок продуктов, у Лисицына были те же самые цели, что и у нынешних властей. Но потом было выявлено нецелевое расходование бюджетных средств, система прекратила свое существование. Но те же люди, которые занимались этим в «Содействии», продолжили поставлять продукты в садики, уже через другие фирмы. Весь город до недавнего времени был поделен между четырьмя такими фирмами. При этом продукты закупались по завышенным ценам, молоко по сто рублей, мясо по шестьсот рублей и так далее. И все это без конкурсов. Не знаю, заботится ли сенатор о детях или защищает интересы своих знакомых», — сказал корреспонденту ИА REGNUM гендиректор ООО «Комбинат социального питания» Владимир Руденко.

Большинство дестких садов Ярославля уже заключили договоры с «Комбинатом социального питания». В начале 2018 года мэрия Ярославля планирует выбрать подрядчика по поставке питания в детсаде через конкурсную процедуру.