Москва, 23 ноября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Если действующей администрации города Москвы предстоит новый пятилетний период правления, то перед городом встанет выбор между дальнейшей утратой исторической среды и поворотом к её осознанной защите. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил историк, правозащитник и один из основателей общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. Он отметил, что в первые три года мэрства Сергея Собянина (2010—2013 годы) частично или полностью сносились статусные памятники культуры. После выборов 2013 года продолжали погибать здания с низшими уровнями охраны — «заявленные» памятники (ожидающие экспертного решения об отнесении к реестру) и ценные градоформирующие объекты (объекты исторической среды, подлежащие сохранению в охранных зонах).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Памятник

«В первые три года частично или полностью сносились статусные памятники культуры. И не только те, снос которых был запрограммирован ещё администрацией Лужкова. Это усадьба Шаховских (снесённая наполовину «Геликон-оперой), интерьер Детского Мира, стадион «Динамо» (снесённый на ¾), Круговое депо Николаевского вокзала (снесённое на 2/5)… И во всех случаях предпринимались манипуляции с охранными статусами. К этому ряду примыкали явные памятники, заранее, ещё при Лужкове, лишённые статуса: Соборная мечеть (снесённая полностью), дом Болконского (частично снесённый и надстроенный двумя этажами). Сами выборы 2013 года проходили на фоне кампании в защиту дома Болконского», — сообщил Рустам Рахматуллин.

В 2015 году Сергей Собянин, рассказывая о работе в области защиты архитектурного облика столицы, заявил, что «Москва за последние годы стала безусловным лидером по восстановлению памятников архитектуры», назвав сохранение культурного наследия одним из приоритетных направлений работы мэрии. По его словам, было восстановлено 600 объектов, 4000 фасадов исторических зданий и сохранено 189 зданий, которые ранее планировалось снести. В частности, был упрощён порядок признания исторических зданий памятниками архитектуры и культуры.

По словам Рустама Рахматуллина, проблемой второго срока правления Сергея Собянина стала дальнейшая утрата исторической среды. Проблема осложнилась ликвидацией «сносной комиссии», которая рассматривала заявки на снос зданий, не имеющих индивидуального охранного статуса. Предвидеть и предотвратить риски для таких зданий стало сложнее, убавилась прозрачность.

«После выборов мы заметили, что администрация Собянина, пожалуй, выучила слово «памятник» и норму о невозможности его сноса. Когда в 2014 году были тайно снесены палаты Киреевского на Остоженке (памятник федерального значения, переданный Зачатьевскому монастырю), мэрия подала в суд. Но продолжали погибать здания с низшими уровнями охраны — «заявленные» памятники (ожидающие экспертного решения об отнесении к реестру) и ценные градоформирующие объекты (объекты исторической среды, подлежащие сохранению в охранных зонах). Примерами и даже символами разрушения исторической среды в эти годы стали дом Прошиных на Тверской-Ямской, бассейн «Лужники», комплекс доходных домов Приваловых в Замоскворечье, госпиталь Красного Креста в Лефортове, элеватор на Павелецком вокзале, АТС на Покровском бульваре, Рабочий поселок на Погодинской улице, усадьба Неклюдовых на Малой Бронной и, конечно, последние доходные дома Зарядья (Варварка, 14), снос которых удалось остановить на половине», — подчеркнул он.

Историк добавил, что защита культурного наследия невозможна без открытости и гласности в принятии градостроительных решений, без взаимодействия с градозащитниками и местными сообществами, без внесения изменений в нормативные документы. Если Сергей Собянин будет переизбран, то перед городом встанет выбор между дальнейшим исчезновением исторической среды и поворотом к её защите.

Так, общественники отмечают, что в столице давно назрела необходимость создания Совета по культурному наследию. Ранее Всероссийское общество охраны памятников и культуры (ВООПИК), Общественного движение «Архнадзор» и портал «Хранители Наследия» сделали совместное заявление о создании такого совета. Соответствующее поручение президента Российской Федерации Пр-571 было дано органам исполнительной власти субъектов РФ ещё в апреле 2016 года, но властями города Москвы до сих пор не выполнено. Поводом к очередному требованию о создании Совета стали незаконные раскопки на Биржевой площади, результатом которых стало разрушение фундамента подворья Иосифо-Волоколамского монастыря с храмом Благовещения XVI—XVIII вв.

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Напомним, на выборах мэра Москвы в 2013 году кандидат Сергей Собянин был единственным, кто не подписал хартию «Архнадзора» о защите исторического города Москвы. Хартия предлагала установить особый статус территории исторического города Москвы, создать должность заместителя мэра, отвечающего за сохранение наследия и развитие исторического города, а также остановить снос объектов историко-градостроительной среды — зданий и сооружений, построенных до 1955 года в охранных зонах.

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Также угрозой утраты исторического облика столицы ряд экспертов называют программу «Моя улица». Кроме того, в Москве продолжают строить здания с превышением высотных регламентов, в зоне видимости памятников, а часто и в зоне их охраны.

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