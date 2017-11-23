Москва, 23 ноября, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Законопроект о введении налогообложения с дополнительного дохода (НДД) в нефтяной отрасли на пилотных проектах одобрило правительство. Об этом сообщил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

lalabell68 Нефтяная вышка

Поправки учитывают дополнительные поручения, выработанные в ходе совещания в Ханты-Мансийске.

Минэнерго и Минфин планировали принять систему НДД в 2017 году, чтобы она заработала на пилотных проектах уже с 2018 года. Однако стало известно, что переход на систему НДД откладывается как минимум еще на год. Об этом накануне говорили и в комитете Госдумы по бюджету и налогам — Госдума скорее всего в 2017 году не будет рассматривать этот законопроект.

Налог

Предполагается, что НДД будет распространяться на четыре группы месторождений: первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая группа — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья группа — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота не более 15 млн тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая группа — новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год.

Планируется, что сначала система будет отработана на пилотных проектах.

База и ставка

Базой для исчисления НДД является расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче углеводородного сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины, транспортных расходов и так далее.

Налоговая ставка НДД будет составлять 50% от доходов от продажи нефти за минусом расходов на разведку, добычу и транспортировку нефти на каждом лицензионном участке. Для обеспечения бюджетной стабильности сохранена уплата НДПИ, но на более низком по сравнению с действующей налоговой системой уровне. Для новых месторождений предусмотрены льготные налоговые условия: льготный период по уплате НДПИ, перенос убытков текущего периода на будущие периоды, а также учет исторических убытков для новых месторождений новых регионов нефтедобычи.

Пилотные проекты

Уже сформирован перечень пилотных проектов из действующих месторождений Западной Сибири, который включает в себя 35 лицензионных участков, разрабатываемых «Роснефтью», «ЛУКОЙЛом», «Газпром нефтью», «Сургутнефтегазом» и независимыми нефтяными компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по ним составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти — около 900 млн тонн.

Для всех месторождений предусмотрен добровольный порядок перехода на НДД.