Иваново, 23 ноября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В трех районах Ивановской области из-за ухудшения погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает в четверг, 23 ноября, Главное управление МЧС России по региону.

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«Поступило сообщение о том, что на территории Ивановского, Кинешемского и Заволжского м.р. Ивановской области произошли аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что без электроснабжения на данный момент остаются 3 муниципальных района, 19 населенных пунктов, а также 204 дома с населением 779 человек.

«Предварительная причина отключений — налипание мокрого снега, сработка автоматики», — отмечается в сообщении.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

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