Кемерово, 23 ноября, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, выступая с бюджетным посланием на сессии областного совета народных депутатов, заявил о повышении заплаты бюджетникам с 1 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе Администрации Кемеровской области.

Government.ru Аман Гумирович Тулеев

Зарплаты будут повышены педагогическим работникам в школах — на 5%, детских садах — на 9,6%, в учреждениях дополнительного образования — на 11,2%, в учреждениях для детей-сирот — на 5%. Также увеличат зарплату на 5% преподавателям и мастерам техникумов и колледжей.

Отмечается, что в результате средняя зарплата педагогов с 1 декабря в школах, техникумах, колледжах, детских домах должна достигнуть 30 тыс. 500 рублей в месяц, а воспитателей детских садов — 28 тыс. 500 рублей.

Кроме того, с 1 декабря вновь повысят зарплату работникам культуры — библиотекарям, сотрудникам музеев, театральным деятелям, клубным работникам, работникам центра народного творчества и филармонии. Их зарплата должна увеличиться в среднем на 17,6% и составить 30 тыс. 500 рублей.

Кроме того, с 1 января 2018 года должны увеличить зарплату работникам здравоохранения.

Тулеев также сообщил, что по сравнению с 2016 годом зарплата в Кузбассе выросла на 8% и на сегодня составляет в среднем 32 тыс. 525 рублей.