Бишкек, 23 ноября, 2017, 14:51 — ИА Регнум. По итогам 2017 года доходы государственного бюджета Киргизии должны будут составить 156 млрд 323 млн сомов (132 млрд 477 млн рублей) или 31,6% к ВВП, а расходы — 177 млрд 179 млн сомов (150 млрд 151 млн рублей) или 35,9% к ВВП. Об этом сообщила пресс-служба парламента Киргизской Республики.

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При этом доходы республиканского бюджета на этот период запланированы в размере 141 млрд 527 млн сомов (119 млрд 938 млн рублей) или 28,6% к ВВП, а расходы — 162 млрд 383 млн сомов (137 млрд 612 млн рублей) или 32,9% к ВВП. Таким образом дефицит республиканской казны сложится на уровне 20 млрд 856 млн сомов (17 млрд 674 млн рублей).

Согласно прогнозам правительства, республиканский бюджет в 2018 году вновь окажется дефицитным, с минусовым балансом в 20 млрд 267 млн сомов (17 млрд 175 млн рублей). В 2019 и 2020 годах ситуация будет аналогичная — дефицит составит 20 млрд 209 млн сомов (17 млрд 126 млн рублей) и 19 млрд 454 млн сомов (16 млрд 486 млн рублей), соответственно.

Напомним, по официальным данным киргизского правительства, по итогам 2016 года рост экономики Киргизии составил 3,8%, а инфляция — 0,4%.

В этот период республиканский бюджет получил доходы в сумме 115,7 млрд сомов (98 млрд рублей по текущему курсу), а израсходовал 136,9 млрд сомов (116 млрд рублей). То есть, дефицит бюджета в минувшем году достигал отметки в 21,2 млрд рублей (18 млрд рублей) или 4,6% к ВВП.

Отметим также, что из-за противостояния Казахстана с Киргизией аналитики Международного валютного фонда вынуждены были пересмотреть прогнозные показатели киргизстанской экономики в сторону ухудшения.