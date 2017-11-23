Ярославль, 23 ноября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области объяснили информацию Минтранса, согласно которой наш регион взят на особый контроль, сообщает ИА REGNUM.

Yarregion.ru Ремонт моста через Которосль

Напомним, на официальном сайте ведомства была размещена информация о том, что по итогам финансового аудита на особый контроль Минтранса приняты объекты Тверской, Ярославской, Омской, Орловской областей, а также республик Алтай и Крым.

«Администрации данных регионов совместно с Росавтодором должны будут реализовать комплекс мер, направленных на максимальное исполнение дорожных программ 2017 года и целевых показателей в части строительства и ремонта дорог. В отношении субъектов, которые не смогут выполнить взятые на себя обязательства, будут вынесены штрафные санкции. При этом неиспользованные средства федеральной помощи будут возвращены из региональных дорожных фондов в федеральный бюджет» — сообщалось на сайте ведомства.

ИА REGNUM попросило прокомментировать эту информацию в правительстве Ярославской области: с чем именно связан такой шаг со стороны Минтранса? Возможно, регион не исполнил какие-либо обязательства по ремонту дорог или финансовой отчетности?

«По всем федеральным средствам, которые были выделены Ярославской области на ремонт и реконструкцию дорог в 2017 году, мы отчитались и вопросов к нам нет. В текущем году на реконструкцию моста через Которосль в Ярославле были выделены федеральные средства, 200 миллионов в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета и 250 миллионов из резервного фонда Правительства России. Автоматически такие проекты ставятся на особый контроль в Министерстве Транспорта Российской Федерации, в том числе в части освоения денежных средств» — пояснил и.о. директора департамента транспорта Евгений Моисеев.

Как сообщил на заседании регионального правительства губернатор Дмитрий Миронов, для жителей Красного Перекопа мост уже не один год остается серьезной проблемой. Благодаря федеральному финансированию все запланированные работы должны завершиться в первом полугодии 2018 года.