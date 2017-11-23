Киев, 23 ноября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Около 800 млн евро привлекла Украина для создания проектов по «зеленой» энергетике с 2015 года, заявил глава государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук в ходе IX международного инвестиционного бизнес-форума «Возобновляемая энергетика и энергоэффективная модернизация промышленности», сообщает 23 ноября УНН.

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По его словам, Украина с 2015 года активно работает над увеличением доли «зеленой» энергетики общем производстве энергии в стране. Савчук отметил, что Украина планирует реализовать проекты на 1,2 млрд евро для того, чтобы увеличить эффективность возобновляемой энергетики в стране.

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Глава Госэнергоэффективности Украины подчеркнул, что к 2020 году планируется увеличение доли «зеленой» энергетики в стране до 11%, в к 2035 году — до 25%. На данный момент Киев активно принимает законы, которые позволят выгодно реализовывать в стране проекты по запуску «зеленой» энергетики.

Так, с 2015 года были запущены несколько проектов, результатом которых стала выработка 1,67 тыс. МВт, используя альтернативные источники энергии.

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«В проекты по замещению газа привлечено около 400 млн евро», — добавил Савчук.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) составляют 1% в общем энергопотреблении Украины и еще 6−7% составляет гидроэнергетика.