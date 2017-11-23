Воронеж, 23 ноября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. 10 тыс. 800 рублей — такой оклад предлагается дипломированному врачу в воронежской городской больнице №20. Перечень вакансий с окладами был опубликован на сайте медицинского учреждения в ноябре.

Норман Роквелл. Доктор и мальчик смотрят на термометр. 1954

Судя по перечню вакансий, городская больница остро нуждается как в специалистах с высшим образованием, так и в медиках среднего звена. Но вот зарплаты, предлагаемые специалистам, совсем небольшие. Так, офтальмологу, отоларингологу, онкологу здесь готовы платить ставку в 10 тыс. 020 рублей, врач общей практики будет получать чуть больше — 10 тыс. 800 рублей. Дипломированный фармацевт может рассчитывать на 8 тыс. 140 рублей в месяц. Ставки для медсестер колеблются от 8 тыс. 140 рублей до 8 тыс. 570 рублей. Правда, еще обещают стимулирующие надбавки — они, как правило, составляют от полутора до двух тысяч рублей.

Впрочем, похожая ситуация, видимо, характерна для большинства медучреждений города. Судя по списку вакансий, в медучреждениях города врачам готовы платить в пределах 10 тыс. 800, ставка медсестры — всё те же 8 тыс. 140 рублей.

Исключения всё же есть: в городской поликлинике №7 участковым врачам-педиатрам предлагают ставку не менее 20 тыс. рублей. Правда, работать придется не в самой поликлинике, а во врачебных амбулаториях на окраинах города — в Шилово и Подклетном. Врачу общей практики в этой поликлинике готовы платить оклад в 20 тыс. 800 рублей. Оклад в 20 тыс. предлагается врачу-педиатру в детской поликлинике №3, а от 20 до 30 тыс. рублей готовы платить педиатру в поликлинике №11. Та же ситуация с больницами: большинство ставок колеблется в пределах 10—12 тыс. рублей, но в некоторых случаях предлагают зарплату в 20 и даже 30 тыс. рублей.

Между тем в соответствии с майскими указами президента РФ заработная плата врачей в 2017 году должна составлять 180% от средней заработной платы по региону, средний и младший медперсонал должен получать 90% и 80% соответственно. В 2018 году показатели должны вырасти до 200% и 100%. По последним данным, средняя зарплата в Воронежской области составляет более 27 тыс. рублей.

Согласно информации, опубликованной Росстатом, средняя зарплата врачей и работников медорганизаций с высшим образованием на первое полугодие 2017 года составляла 36 тыс. 774 рубля.

При этом даже по усредненным данным статистики очевидно, что в федеральных и областных учреждениях зарплаты у врачей в разы выше, чем в тех же учреждениях муниципальной формы собственности. Так, средняя зарплата врача в федеральных учреждениях составляла на тот момент 30,4 тыс. рублей, в областных — почти 37,5 тыс. рублей. А вот в муниципальных поликлиниках и больницах — лишь чуть более 10 тыс. рублей.