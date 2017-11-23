Калуга, 23 ноября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, на базе калужского института Московского гуманитарно-экономического университета в Калуге состоялась 20-я межвузовская научно-методическая ежегодная конференция «Менеджмент в России: безопасность и благополучие общества в XXI веке».

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов (в центре) — на 20-й межвузовской научно-методической ежегодной конференции «Менеджмент в России: безопасность и благополучие общества в XXI веке»

Как сообщает пресс-служба городской думы Калуги, в ходе конференции были представлены научные доклады и выступления по развитию менеджмента в самых различных отраслях народного хозяйства, промышленности, психологии и образования.

С приветственным словом к участникам конференции обратился глава городского самоуправления Александр Иванов. «Уверен, что в ходе конференции будет высказано много новых идей и предложений, связанных с совершенствованием систем управления и менеджмента в различных отраслях промышленности и народного хозяйства, бизнеса, социальной сферы, — заявил он. — Результаты ваших научных изысканий будут способствовать повышению качества управленческих решений. Эта работа очень важна для дальнейшего успешного развития нашего региона, укрепления его экономики и промышленного потенциала, социальной сферы, системы образования. Выражаю благодарность организаторам конференции — калужскому институту Московского гуманитарно-экономического университета. Институт вносит значительный вклад в укрепление кадрового потенциала Калужской области, многие из его выпускников успешно работают в системе муниципальных и региональных органов власти, различных отраслях хозяйства и промышленности. Желаю участникам конференции плодотворной работы, новых научных успехов и достижений!».