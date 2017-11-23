Вашингтон, 23 ноября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Компания Tesla Илона Маска может закрыться уже в августе 2018 года, к таким выводам пришли аналитики Bloomberg, результаты их исследования разбирал 22 ноября портал Motor Trend.

smnt Red Tesla Model 3

Эксперты сообщили, что по их подсчетам, в последние 12 месяцев компания тратила до $480 тыс. ($8 тыс. в минуту или $133,3 в секунду).

Если такая ситуация будет длиться и далее, то деньги у компании закончатся примерно 6 августа 2018 года в 2:17 по североамериканскому восточному времени.

Старший аналитик компании Bloomberg Intelligence Кевин Тайнан заявил, что вне зависимости от того, сколько именно сможет продержаться компания — 10 месяцев или год, Илон Маск должен получить свежие денежные вливания как можно быстрее.

По мнению издания, часть проблем Tesla заключается в том, что компания не смогла нарастить объемы производства массового электрокара Tesla Model 3 так быстро, как планировала.

Напомним, на данный момент объем производства Model 3 составляет всего 1% от запланированного. В конце третьего квартала 2017 года с конвейера Tesla сошло всего 260 электромобилей, в то время как первоначальный план предполагал, что к этому моменту производственные мощности вырастут до 1500 ед. в неделю.