Москва, 23 ноября, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Самое лучшее качеств работы общественного транспорта в таких городах России, как Тюмень, Грозный (Чечня) и Ангарск (Иркутская область). Таковы результаты рейтинга крупнейших городов РФ по качеству работы общественного транспорта, составленного специалистами портала Domofond. Оценивали работу общественного транспорта жители 100 городов.

Yarget.ru Трамвай в Ярославле

Жители Тюмени в качестве преимуществ отмечают, что «общественный транспорт ходит часто» и «можно легко уехать куда угодно».

В Грозном жители упоминают возможность быстро «доехать до работы, базара» и «почти со двора выехать куда угодно в любое время суток».

В Ангарске «удобно расположены транспортные остановки».

В десятку лидеров по качеству работы общественного транспорта также вошли:

Армавир (Краснодарский край), Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Улан-Удэ (бурятия), Сочи и Чита (Забайкальский край).

Сочинцы отметили шаговую доступности от дома «много общественного транспорта», а читинцы — удобную транспортную развязку.

Наиболее заметная положительная динамика зафиксирована в Старом Осколе и Якутске. Великий Новгород, напротив, опустился сразу на 28 строк вниз до 82 места. Смоленск и Томск потеряли 27 и 25 позиций соответственно.

В десятку аутсайдеров вошли: Ярославль, Рязань, Рыбинск (Ярославская область), Брянск, Махачкала (Дагестан), Саратов, Архангельск, Омск, Волгоград, Шахты (Ростовская область).

Последнюю строку рейтинга по качеству работы общественного транспорта заняла Балашиха (Московская область). Жители заявили, что «электричка ходит раз в час», а «до ближайшей поликлиники надо ехать 1,5 часа с двумя пересадками».

В ходе исследования жителям 100 российских городов предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе». В опросе принял участие 258 тыс. 441 респондент.