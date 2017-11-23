Якутск, 23 ноября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В четверг, 23 ноября, из питомника «Тымпынай» в естественную среду обитания — на территорию природного парка «Синяя» в Горном районе — выпущены 30 особей лесных бизонов, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. Экспериментальный выпуск партии стал одним из важных событий Года экологии в России. В мероприятии приняли участие Глава Якутии Егор Борисов и член ОП РФ, заслуженный эколог РФ Игорь Честин.

СахаМедиа Глава Якутии Егор Борисов

Реализация проекта преследует цели восстановления естественно-исторического ареала бизона на территории Якутии и сохранения его как вида в целом. Мероприятие в перспективе решит практические задачи обогащения дикой фауны республики, появится возможность регламентированного использования бизонов как охотничьего вида. Кроме того, по примеру Канады и США, лесного бизона потенциально можно использовать в сельскохозяйственном производстве, включая разведение на территориях мало пригодных для развития животноводства.

В 2006 году в Якутию для размножения было завезено стадо из 30 лесных бизонов из заповедника Элк-Айленд, подаренных правительством Канады. Два питомника — «Усть-Буотама» (Хангаласский район) и «Тымпынай» (Горный район) — поддерживаемые правительством Якутии, — успешно справились с задачами первого этапа проекта, в ходе которого выполнялись задачи сохранения и наращивания племенного поголовья, выращивания полноценного молодняка.

Зимнее содержание части бизонов на подножных кормах (без искусственной подкормки) подтвердило их способность к тебеневке и переживанию зимы при питании подснежной травянистой растительностью и веточным кормом.

Природно-климатические условия Центральной Якутии, особенно по кормовым характеристикам, полностью соответствует экологическим требованиям бизонов. Поэтому и стала возможной реализация главной задачи реакклиматизации — репатриация животных в естественную среду в новых местах обитания, уточнили в пресс-службе Главы и Правительства Республики Саха (Якутия).

«На евразийском континенте ареал бизонов есть только у нас в республике. Мы довольно давно ведём кропотливую работу по возрождению популяции этих древних животных на территории Якутии, которая считается их исторической родиной. По оценкам учёных, здесь они жили более двадцати тысяч лет назад, пока не начали вымирать. До наших дней чудом сохранились только в Северной Америке. Многие специалисты, учёные, преданные своему делу, провели труднейшую работу по перевозке и адаптации лесных бизонов в Якутии», — написал по этому поводу в своем «Инстаграм» Глава Якутии Егор Борисов.