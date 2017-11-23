Магадан, 23 ноября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Доступ к новым землям, ранее закрытым от выдачи в частное пользование, как охотничьи угодья, защитные леса и территории Роснедр, открыт, сообщает 23 ноября пресс-служба правительства Магаданской области.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

«Для выбора россиян сегодня доступно 185 млн га, что на 30% больше территорий, чем до введения в действие поправок в закон», — информирует пресс-служба.

Отмечается, что уже появились граждане, планирующие на открывшихся территориях реализовывать свои смелые коммерческие начинания.

Вместе с расширением территорий, доступных по программе «Дальневосточный гектар» новый механизм закона обязал уполномоченные органы предоставлять гражданам альтернативные варианты земельных участков.

Напомним, каждый гражданин РФ с 1 февраля может получить в безвозмездное пользование свой участок на Дальнем Востоке. Земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования.

По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность. На сегодняшний день поступило 106 тысяч заявлений на «дальневосточные гектары», а уже более 32 тысяч граждан получили земельные участки в пользование.

Отметим, по данным замминистра России по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева почти четыре тысячи российских граждан переехали на Дальний Восток с начала 2017 года.

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