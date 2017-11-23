Калуга, 23 ноября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Городской управе Калуги предлагают взять шефство над новым кораблём ВМФ и дать ему имя «Калуга». Об этом 23 ноября заявил командир малого ракетного корабля «Мираж» капитан 3-го ранга Александр Журкин на встрече с городским головой Константином Горобцовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской управы Калуги Капитан 3-го ранга Александр Журкин вручил Константину Горобцову герб 41-й Бригады ракетных катеров

Журкин вручил горуправе Калуги герб 41-й Бригады ракетных катеров ЧФ ВМФ России и предложил властям обратиться в Минобороны РФ с просьбой о шефстве над строящемся кораблём. Горобцов завил о намерении реализовать идею.

Фото пресс-службы городской управы Калуги Герб 41-й Бригады ракетных катеров

Напомним, в августе 2016 года между властями Калуги и 41-й Бригадой ракетных катеров Черноморского флота Российской Федерации было подписано соглашение о возобновлении шефских связей и сотрудничестве с экипажем малого ракетного корабля «Мираж».