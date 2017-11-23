Пало-Альто, США, 23 ноября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Компания Tesla озвучила стоимость своего электрогрузовика Tesla Semi, в зависимости от комплектации и участия в программах компании она составит от $ 150 тыс. до $ 200 тыс., об этом 22 ноября сообщил портал Electrek.

Tesla Грузовик Tesla Semi

Таким образом, стоимость серийного тягача с запасом хода 480 км составит $150 тыс., а грузовик, который способен проехать без подзарядки расстояние 800 км будет стоить $ 180 тыс.

Кроме этого компания озвучила информацию, что за $ 200 тыс. покупатели смогут приобрести версию под названием «Founders Series».

Издание отмечает, что названные Tesla цены оказались существенно ниже ожидаемых, для сравнения — примерная стоимость большинства дизельных грузовых автомобилей в США сегодня составляет около $ 120 тыс.

Несколько компаний уже разместили свои заказы на Tesla Semi, ранее сообщалось, что для размещения заказа нужно внести взнос в размере $ 5 тыс. Сейчас выяснилось, что стоимость «базового резерва» для производственной версии составит $ 20 тыс., а для «Founders Series» взнос фактически равен полной стоимости грузовика и составляет $ 200 тыс.

Напомним, ранее в сети было размещено видео, на котором грузовик Tesla показывал возможности разгона. Без нагрузки до 100 км/ч он разгоняется всего за 5 сек, а с массой фуры 36 тонн — за 20 сек.