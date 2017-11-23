Ереван, 23 ноября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 23 ноября, с рабочим визитом отправится в Королевство Бельгии, чтобы принять участие в саммитах Европейской народной партии и Восточного партнёрства ЕС, которые состоятся в Брюсселе 23−24 ноября.

president.am Серж Саргсян

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в рамках визита Серж Саргсян встретится с Королём Бельгии Филиппом и премьер-министром Шарлем Мишелем.

24 ноября в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства ЕС, в ходе которого планируется подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Документ был парафирован в конце марта этого года.

Пристальное внимание армянского общества к подписанию документа обусловлено тем, что в 2013 году президент Серж Саргсян неожиданно для многих отдал предпочтение членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), исключив возможность подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

27 февраля 2017 г. президент Армении Серж Саргсян и председатель Европейского совета Дональд Туск объявили в Брюсселе о завершении переговоров по новому рамочному соглашению Армения — Европейский союз. По словам Саргсяна, новый юридический документ отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС.

По мнению Туска, новое соглашение расширит круг отношений, учитывая новые глобальные политические и экономические интересы, которые мы разделяем и те вызовы, которые мы хотим вместе преодолеть.

«Мы ожидаем более тесного сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт и окружающая среда, для новых возможностей и расширенного оборота торговли и инвестиций во благо наших граждан».

Директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета Артур Казинян на сегодняшнем обсуждении заявил, что по положениям действующего соглашения нет политической или юридической ответственности за невыполнение обязательств. Это, по его мнению означает, что его исполнение остается на доброй воле сторон.

«Все зависит от нас. Все более чем понятно. Есть инструменты, есть видение, претворение в жизнь документа зависит от нас. Для достижения достигнутых договоренностей необходима политическая и социальная поддержка», — сказал он.