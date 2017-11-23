Астана, 23 ноября, 2017, 13:29 — ИА Регнум. В Казахстане пенсионные средства передадут в управление частным компаниям до конца 2018 года. Об этом говорится в ответе премьер-министра страны Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос, сообщает 23 ноября «Казинформ».

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"Для тщательной проработки данного вопроса срок исполнения мероприятий по передаче пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям определен до конца 2018 года», — говорится в ответе.

Сагинтаев напомнил, что предложения по передаче пенсионных средств частным компаниям были подготовлены Национальным банком по поручению президента страны Нурсултана Назарбаева.

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При этом в течение двух последних лет они неоднократно рассматривались на заседаниях Совета по экономической политике, а в настоящее время обсуждаются с бизнес-сообществом.

Кроме того, подчеркнул премьер-министр, регулятор также проводит работу по привлечению зарубежных управляющих для индескного инвестирования части пенсионных активов, номинированных в зарубежной валюте, в глобальные индексы облигаций и акций.

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