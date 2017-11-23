Волгоград, 23 ноября, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В Волгограде обманутые дольщики жилищного комплекса «Парк Европейский» не намерены мириться с тем, что остались без вложенных в строительство жилья денег и законных квадратных метров. Уже в ближайшие выходные жертвы недобросовестного застройщика проведут акцию протеста, сообщается на странице ЖК «Парк Европейский» Волгоград в соцсети.

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На митинге, который состоится в центре города, собравшиеся намерены потребовать обеспечить охрану стройплощадки ЖК «Парк Европейский», а также ускорить ход расследования уголовного дела в отношении застройщика. Активисты пригласили принять участие акции чиновников городской и областной администрация, представителей прессы и обманутых дольщиков других застройщиков.

Напомним, в первой декаде ноября в отношении ООО «Орион», который является застройщиком ЖК «Парк Европейский» была введена процедура наблюдения. Соответствующее решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Ещё в мае 2017 года директор волгоградского филиала «УК «Квартстрой» и генеральный директор ООО «Орион» попали под уголовное преследование. По версии следствия, застройщик жилого комплекса «Парк Европейский» передал большинство квартир в этом ЖК на сумму свыше 1,7 млрд рублей своей аффилированной компании ООО «УК «Квартстрой». А последняя по договорам цессии продала квартиры гражданам, однако вырученные более 1,1 млрд рублей ООО «Орион» не перечислила. В результате строительство жилого комплекса было «заморожено».

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Завершить возведение первой очереди «Парк Европейский» планировалось в 2015 году. Потом срок отодвинули на 2016 год. Но стройка до сих пор с места не сдвинулась.

Добавим, что проблемы дольщиков недавно снова стали темой обсуждения на совещании в областной администрации. Руководители крупнейших строительных организаций региона, входящих в некоммерческое партнерство «Союз строителей Волгоградской области», обсудили новые механизмы по привлечению инвесторов к достройке проблемных объектов, а также инструменты, позволяющие исключить возникновение ситуаций с долгостроями.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня в Волгоградской области в перечне долгостроев значатся 44 многоквартирных дома, это почти 20% от общего объема строящихся объектов. Согласно реестру, опубликованному региональным Госстройнадзором, обманутых дольщиков в регионе — 661 человек. Таковы данные на начало ноября 2017 года. В ведомстве отметили, что список не полный и будет расширяться.

При этом работа по решению проблем обманутых дольщиков в регионе ведётся достаточно активно. За последние три года было достроено 40 многоквартирных домов, защищены права более трех тысяч человек.