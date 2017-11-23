Москва, 23 ноября, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает неслучайным появление в американских «придворных» СМИ данных о том, что США не собираются уходить из Сирии и вообще планируют создать свой собственный протекторат на севере страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют оставить свой контингент в Сирии после разгрома «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и установить новую власть на севере страны.

Скорее всего, рассуждает парламентарий, нужно рассматривать эти вбросы как элемент большого «торга» с Россией и «тройкой» сирийских гарантов — мол, мы понимаем, что процесс сирийского урегулирования не остановить, но заставим считаться с нами и с теми, кого мы поддерживаем.

«Разного рода шантаж и действия на раскол Сирии — не лучший способ засунуть ногу в приоткрытую дверь сирийского процесса», — указал он в соцсети.

Вбросы «придворных» СМИ США — это также весомое подтверждение перехода партии в эндшпиль: многие спешат зарезервировать себе выгодные позиции в финале, чтобы с них уже влиять на процесс политического урегулирования в Сирии, отметил парламентарий.

Сообщения СМИ парламентарий расценил и как попытку США запрыгнуть в последний вагон поезда сирийского процесса, который явно проехал мимо, что наглядно подтвердилось трехсторонним саммитом лидеров России, Ирана и Турции.

«И делают это США единственно доступным им способом — грубой поддержкой внутрисирийского сепаратизма (ведь Вашингтон прекрасно знает, что сохранение целостности сирийского государства — важнейшее условие мирного процесса) и усилиями по закреплению собственного абсолютно нелегитимного пребывания на сирийской земле», — отметил он в соцсети.

Насколько реальны эти угрозы, покажет время, уверен сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, лидер Ирана Хасан Роухани и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели трехсторонние переговоры в Сочи по вопросу урегулирования сирийского ситуации конфликта. По итогам встречи лидеры трех государств согласовали и приняли совместное заявление по Сирии.