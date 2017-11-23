Минск, 23 ноября, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Белоруссия и ОАЭ отменят визы для владельцев служебных и специальных паспортов. Протокол о внесении соответствующих изменений и дополнений в межправительственное соглашение двух стран 23 ноября утвердили белорусские депутаты, передает «БелТа».

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

Заместитель министра иностранных дел республики Евгений Шестаков сообщил, что, согласно условиям протокола, владельцы служебных паспортов Белоруссии и специальных паспортов ОАЭ смогут въезжать, пребывать, выезжать или следовать транзитом по территории другой страны без виз до 90 дней. Отмечается, что таким образом стороны смогут расширить контракты официальных лиц, углубить сотрудничество.

Напомним, что две страны еще в апреле 2013 года подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов. В МИД Белоруссии тогда заявили, что это первый шаг на пути к расширению сотрудничества между странами. Также в 2013 году стороны отметили, что собираются нарастить товарооборот, разрабатывать больше инвестиционных проектов и развивать туризм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минск давно нацелился на расширение сотрудничества с ОАЭ. В начале 2016 года белорусские политики обсуждали возможность увеличения поставок отечественной сельхозпродукции на арабский рынок, а в начале 2017 года было заявлено, что Белоруссия в течение года начнёт продавать в ОАЭ еще и мясо птицы и говядину. Пока таких договоренностей нет. Правда, уже в сентябре этого года генеральный секретарь федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Хумейд Мухаммед Бен Салем во время своего визита в Минск заявил, что поставки белорусской сельскохозяйственной продукции жизненно необходимы для ОАЭ, поэтому Эмираты планируют наращивать их объёмы.

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В конце октября пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко отправился в ОАЭ с официальным визитом. Однако данная информация появилась только через три дня после того, как глава республики прибыл в Эмираты, в связи с чем многие белорусские и российские СМИ предположили, что это, скорее, отпуск, чем официальный визит. Тем более, что уже четвертый год подряд Лукашенко отправляется в ОАЭ осенью вместе со своим младшим сыном Николаем. Во время поездки у президента состоялось несколько встреч с руководством ОАЭ.

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Отметим, что упрощением визового режима между ОАЭ и Белоруссией происходит на фоне ожидаемого введения виз между Россией и Белоруссией уже в конце 2017 года. Визы между двумя странами вводятся из-за угрозы терактов, поскольку Минск разрешил гражданам 80 государств находиться на своей территории в течение пяти дней без приобретения визы.