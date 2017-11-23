США атакуют Россию, Киев пытается захватить Донбасс: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 ноября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Историческая встреча: Дамаск приветствует заявление Путина, Рухани и Эрдогана;
- Безосновательная атака: Клинтон вновь напомнила о русских хакерах;
- Результат развала СССР: кто ответственен за попытки «переписать историю»;
- Госпереворот не удался: в Луганске пресекли деятельность украинской диверсионной группы;
- Добро пожаловать: в Госдуме предложили проверить фонд Эберта и пригласить немецких школьников.