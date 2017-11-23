Одесса, Украина, 23 ноября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Четвертое американское судно прибыло 23 ноября в одесский морской торговый порт (МТП) «Южный», сообщает пресс-служба порта.

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Согласно сообщению, балкер из США привез на Украину 73 тыс. тонн энергетического угля. Судно «Ocean Dalian» прибыло в МТП «Южный» в 00:25, уголь с корабля будет отправлен на теплоэлектростанции «Центрэнерго».

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По словам исполняющего обязанности директора МТП «Южный» Виталия Жуковского, американское судно стало четвертым балкером из США, который привез уголь для «Центрэнерго». Всего за 2017 год в порту было разгружено 14 кораблей с энергетическим углем. В целом работники порта уже разгрузили более 900 тыс. тонн угля.

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«К концу 2017 года предприятие готовится разгрузить еще несколько балкеров», — отметил Жуковский.

Напомним, помимо «Центрэнерго» для своих станций уголь из других стран также заказывает ДТЭК. Так, с мая 2017 года компания уже получила с порта «Южный» более 600 тыс. тонн угля, в том числе 535 тыс. тонн антрацитового топлива и 75 тыс. тонн газового угля.