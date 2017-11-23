Ярославль, 23 ноября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов и представители общественности на встрече 23 ноября договорились вместе помочь живущему в нечеловеческих условиях 91-летнему ветерану, труженику тыла Валентину Махалину. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Жаворонков Дом Валентина Махалина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественники собрали деньги и начали строить новый домик рядом с существующим домом Махалина, однако на стройку пришли сотрудники полиции и мэрии. Общественники расценили это как препятствие стройке. Оказалось, что участок, где живет дедушка, не оформлен и является государственной собственностью. Но Владимир Слепцов обещал помочь разрешить все бюрократические сложности.

«Было определенное непонимание между представителями власти, которые должны следить за соблюдением закона, и общественниками, которые хотят сделать доброе дело. Но в этом случае мы тоже должны принимать решение сердцем, действуя при этом по закону. Труженику тыла будет построен новый дом на этом же месте. Для этого создается штаб, куда вошли и представители общественности. Мы должны сделать так, чтобы не потревожить пожилого человека и создать ему комфортные условия жизни», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Власти пообещали максимально помочь с оформлением земельного участка. Построить новый дом мэрия планирует за счет внебюджетных средств. Первое заседание штаба состоится 24 ноября.

«Мы довольны, что мэрия оперативно подключилась и теперь помогает нам. Главное, чтобы дедушке было хорошо. Надеюсь, что это получится», — сказала корреспонденту ИА REGNUM представитель общественников Татьяна Елисеева.

Ранее власти также оказывали помощь пожилому человеку: в частности, была отремонтирована крыша. Ему предлагали и новую квартиру, однако Валентин Махалин отказывается куда-либо переезжать с родного места.