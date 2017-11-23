Киев, 23 ноября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. В США и на Украине не умолкают призывы к президенту США Дональду Трампу предоставить Киеву летальное оружие. В частности, аналитический центр Heritage Foundation, который негласно называют «мозговым центром администрации Дональда Трампа», обнародовал доклад с призывом вооружить Украину, пишет Голос Америки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять ли продажу американского оружия, включая продвинутое противотанковое вооружение, Украине. Россия вторглась на Украину… Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение в восточной Украине… Украина — жертва. Любая страна имеет право на самозащиту», — говорится в докладе.

Heritage Foundation отмечает, что США должны предоставить украинцам продвинутые вооружения и другие тактические средства, в частности, безопасные средства коммуникации. При этом в документе есть предложения разрешить американским военным советникам присутствовать на передовых позициях. Автор документа — директор Центра внешней политики имени Сары Эллисон в Heritage Foundation Люк Коффи.

Кроме того, вечером 22 ноября во время программы «Украинский формат» на канале NewsOne экс-президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили выразил уверенность в том, что Украина получит американское летальное вооружение.

«Я уверен, Украина получит это оружие. Это будет успех украинского народа. Это будет успех героизма украинских солдат, которые отстояли своей кровью, не руководство. Потому что всё больше и больше говорят о военной коррупции. Мы это оружие получим», — сказал Саакашвили.

По его словам, Украина не сможет победить в войне против России, поскольку украинский ВВП в пять раз меньше российского.

«Путь победы над врагом проходит через установление порядка в Киеве. Страна, в которой ВВП на душу населения в пять раз меньше, чем в России — 2 тыс долл., а в России — 10 тыс долл., не может победить в этой войне», — сказал Саакашвили.

Тем временем 22 ноября в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская область) произошла ротация контингента ВС США, который готовит подразделения вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба минобороны Украины, полковник Дэвид Джордан, возглавляющий американский военный контингент 45-ой пехотной бригадной боевой группы из штата Оклахома, передал руководство миссии JMTG-U полковнику Денису Дили, который командует 27-ой пехотной бригадной боевой группой из штата Нью-Йорк. 250 американских инструкторов прибыли в Украину на десять месяцев.

«Мы очень ценим решительную поддержку, которую Соединенные Штаты Америки оказывают справедливой борьбе нашего народа за независимость и территориальную целостность украинского государства. Мы чувствуем личное внимание чрезвычайного и полномочного посла США в Украине к оперативному решению вопросов развития международного сотрудничества Украины и США. Мы неоднократно имели возможность убедиться в мощной поддержке со стороны генерал-лейтенанта Ходжеса наших стремлений к развитию современных Сухопутных войск ВСУ. Мы искренне благодарны нашим американским коллегам за помощь в нашей борьбе, за дружескую поддержку и сотрудничество, — сказал во время брифинга начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Тренировки, которые проводят инструкторы США, предусматривают целый ряд необходимых для ведения современного боя элементов: тактическую и огневую подготовки, противодействие самодельным взрывным устройствам, тактическую медицину. Обучение каждого батальона происходит в течение 55 дней, начиная от предоставления военнослужащим индивидуальных знаний и навыков и заканчивая слаживанием всего подразделения. Параллельно происходят интенсивные занятия со штабами батальонов с целью предоставления им необходимых методик по принятию решений и организации боя по лучшим стандартам Североатлантического альянса. В ближайшем будущем планируется осуществление такой подготовки штабов уже в масштабах бригады.

Кроме того, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о планах правительства улучшить работу над годовой национальной программой (ГНП) сотрудничества Украина-НАТО. По ее словам, в 2018 году ГНП будет более сфокусированной и четкой.

«Уже работаем и над следующей ГНП — на 2018 год. Мы сейчас гораздо больше сфокусированы, чтобы сделать ГНП более похожей на те планы действий, которые имели другие страны относительно членства, и далеко не обязательно, чтобы эта программа была амбициозной, не обязательно ее делать большой… Я лично настойчиво продвигаю то, чтобы ГНП-2018 была более сфокусированной, четкой, чтобы по ней можно было определять конкретный прогресс», — сказала 22 ноября Климпуш-Цинцадзе, передает «Укринформ».

Она сообщила, что зачастую оценка выполнения ГНП была количественной, а не качественной.

«Мне бы хотелось, чтобы мы имели такую программу, которая давала бы возможность качественной оценки в течение всего года. Поэтому другая задача, которую мы для себя видим уже в течение 2018 года — разработать механизм такой оценки, который в дальнейшем использовался бы. Это изменение подхода, это изменение стиля мышления. Для нас важно, чтобы каждое министерство было частью этого процесса планирования», — добавила чиновница.

Напомним, в октябре 2017 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в ВСУ по стандартам НАТО прошли подготовку и выполняют задачи в Донбассе девять батальонов. В настоящее время военные США проводят обучение военнослужащие десятого батальона.

«Уже девять батальонов у нас подготовлено по таким стандартам», — сказал Муженко.

По его словам, определенная в Стратегическом оборонном бюллетене Украины задача перейти на стандарты НАТО до конца 2020 года является «амбициозной задачей».

Как сообщалось, 21 ноября бывший сотрудник администрации президента США по вопросам Украины и России, старший директор Центра дипломатии Джо Байдена Майкл Карпентер, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, выразил сомнения в том, что администрация Трампа согласится вооружать Украину.

«Но само по себе решение Конгресса предоставить оборонительное оружие не имеет никакого значения, потому что в нашей системе исполнительная власть — единая власть, которая решает, какое оружие предоставлять. В формальном понимании эмбарго на предоставление Украине оружия нет. Тем не менее есть фактическое эмбарго. Бывшая администрация принципиально решила не посылать оружие, хотя формально администрация не принимала никакого решения. Такая позиция стала фактическим эмбарго», — признался Карпентер.

Напомним, 18 ноября Совет национальной безопасности утвердил выделение Украине гранта в размере 47 млн долл на покупку вооружения у США. Также Сенат США одобрил проект закона о «Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны», который предусматривает выделение 350 млн долл на обеспечение безопасности Украины. Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в безопасностной и оборонной сферах.