Москва, 23 ноября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что народный артист СССР Армен Джигарханян якобы был госпитализирован в тяжелом состоянии, не соответствует действительности. Об этом заявил друг актера Артур Согомонян в интервью РИА «Новости».

Цитата из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» реж. Виктор Титов. 1975. СССР Армен Джигарханян

"Это очередная ложь», — сказал Согомонян.

По его словам, актер Джигарханян в настоящее время находится на отдыхе в пансионате и «чувствует себя хорошо».

Ранее ряд СМИ сообщил, что руководитель театра под управлением Джигарханяна народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии.

Читайте также: Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

А также: Друг Джигарханяна опроверг его задержание