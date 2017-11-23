Казань, 23 ноября, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Почти 70 проектов от татарских некоммерческих организаций были одобрены Фондом президентских грантов в рамках второго конкурса, итоги которого подвели 22 ноября. В их числе — проект создания единственного в мире интерактивного музея техники на базе первого сверхзвукового пассажирского самолета ТУ-144, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из отобранных для финансирования проектов в Татарии больше всего относятся к направлению «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — их одобрено 13. Ещё по 11 проектов реализуют в сфере охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни и поддержки проектов в области культуры и искусства.

Самая «скромная» из одобренных заявок Фондом президентских грантов — это проект районной общественной организации «Совет организации ветеранов» Сармановского района, который называется «Мы очень скромный народ», с суммой финансирования 226 тыс. рублей. По информации с сайта Фонда президентских грантов, проект направлен на сохранения культурного наследия крещёных татар, проживающих в Сармановском районе, и поддержку ветеранов.

По двум направлениям грантов — развитие общественной дипломатии, поддержка соотечественников и развитие институтов гражданского общества ни одна инициатива из Татарии не была одобрена, хотя в целом по ним было подано 20 проектов. В итоге их все отклонили. Среди отклонённых — создание поселения многодетных семей, чемпионат республики по парламентским дебатам, а также проведение форума «Национально-культурные автономии России в развитии межэтнического диалога и гражданского согласия».

Самая «дорогая» тройка

Самым дорогим проектом республики во втором конкурсе стал проект автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» (АБНО «Новый век»). На апробацию и тиражирование модели комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов ей выделят 11,7 млн рублей. Реализовать его планируют на территории 28 регионов страны. При заявленных в органах МВД РФ за первое полугодие 2017 года порядка 2,47 млн трудовых мигрантов своим проектом НКО планирует охватить от 10 тыс. человек. Из них не менее 6,1 тыс. человек пройдут обучение на вводных ориентационных курсах, еще 3,9 тыс. человек планируют охватить системой социального патронажа.

«Новый век» не первый год получает президентские гранты. В 2015 году организации было предоставлено 6 млн рублей на проект «mHelp — мобильные технологии в помощь мигранту».

НКО создано в 1998 году в Казани. С декабря 2002 года «Новый век» входит в качестве соучредителя в Ассоциацию некоммерческих организаций, работающих в области охраны здоровья молодёжи «Дом». По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности АБНО «Новый век» — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Учредители НКО — Назия Воронцова, Лилия Таишева (руководитель) и Татьяна Брусина. Последняя также владеет и руководит ООО «Туристическая фирма «Твоя страна», созданным в 2010 году, и являлась гендиректором ООО «АРТ-АГЕНТСТВО EDN» до прекращения его деятельности 22 июня 2017 года. Среди учредителей ООО, созданного 27 июля 1995 года, числится ликвидированное в 2008 году АО «Сувар» (доля — 70%). Акционерное общество известно тем, что совместно с министерством земельных и имущественных отношений РТ, а также ещё 16 крупнейшими компаниями Татарии (в числе которых — ПАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Казанский завод синтетического каучука») в 2002 году учредило ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Возвращаясь к итогам второго конкурса президентских грантов, отметим, что второе место по размеру запрошенной суммы досталось проекту РОО «Академия творческой молодёжи РТ». НКО планирует потратить 8,93 млн рублей на запуск системы бесплатных регулярных культурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе «Зелёный фитнес».

«Каждое направление проходит 2—3 раза в неделю, получается порядка 30 тренировок в неделю», — отмечается в проекте, амбициозной целью которого заявлено «приобщить к спорту и здоровому образу жизни 1 миллион человек до 2020 года».

Для примера, на массовый спорт, к которому можно отнести и фитнес, в бюджете Татарии в 2016 году было потрачено 119,47 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, РОО зарегистрировано в мае 2007 года тремя учредителями-физлицами. В октябре 2011 года РОО выступило соучредителем АНО «Ресурсный центр молодёжи РТ». Совместно с НКО в число учредителей входят Артур Зайнутдинов и гендиректор «дочки» министерства образования и науки РТ Эмиль Губайдуллин.

Третьим в списке самых дорогостоящих проектов идёт создание единственного в мире музея интерактивного музея техники для детей и молодёжи на базе первого сверхзвукового пассажирского самолёта ТУ-144. На это специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева получит 8,9 млн рублей. Данный фонд учреждён в середине октября 2014 года татарской республиканской общественной организацией «Выпускники казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева».

В июне 2017 года пресс-служба благотворительного фонда российского миллиардера Владимира Потанина сообщила, что казанский фонд получит 5 млн рублей поощрительной взноса в целевой капитал.

Читайте также: Состояние Потанина за 2017 год выросло на 12% — Bloomberg

В числе организаций, чьи заявки на крупные суммы одобрены, также созданная в 2013 году «дочерняя» компания Духовного управления мусульман РТ — частное учреждение «Издательский дом «Хузур» («Спокойствие»). Ей предоставят более 7,062 млн рублей на разработку, изготовление и трансляцию телевизионных просветительских программ антиэкстремистской направленности. Среди целей данного проекта среди прочего заявлено повышение грамотности населения в вопросах религии и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и нетерпимости в отношениях между представителями ислама и других религий, а также формирование положительного образа верующего человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на втором конкурсе президентских грантов между 2,243 тыс. некоммерческих организаций было распределено 4,4 млрд рублей.

Самый маленький грант на сумму 51 тыс. рублей получила организация из Дзержинска на открытый турнир по военно-прикладным видам спорта среди школьников «Весна Победы», посвящённый началу штурма советскими войсками города Берлин весной 1945 года. Самый крупный грант на сумму 26,9 млн рублей предоставлен на проведение вторых Всемирных парадельфийских игр.

Читайте также: Президентские гранты получили более двух тысяч заявителей