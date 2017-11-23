Краснодар, 23 ноября, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В Краснодаре свежий асфальт не всегда надолго задерживается на дорогах. Так произошло на улице Уральской. Здесь свежеуложенный асфальт уплыл после недавнего сильного дождя.

Krd.ru Ремонт дорог

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На недавно отремонтированном участке дороги после обильных осадков появились выбоины. Фотографии просевшего асфальта в соусетях разместили возмущенные автомобилисты.

«3,5 миллиарда уплыли вместе с асфальтом?! «— недоумевают горожане.

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«Порядок никогда не победит эту страну. «Что немцу хорошо, то русскому смерть.» Дороги помешали сбыться плану Барбаросса. Эту проверенную стратегию продолжают до сих пор», — сетуют интернет-пользователи.

Работы на объекте проводила не какая-то неизвестная компания, а организация «ДСУ-1», в числе построенных и отремонтированных объектов которой значатся олимпийские объекты в Сочи, а также и трассы «Формулы-1».

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Согласно госконтракту, стоимость работ по объекту «Ремонт ул. Уральской от ул. 1-го Мая до Восточного обхода в городе Краснодаре» оценили в 90,99 млн рублей. Контракт между МКУ «Муниципальная служба заказчика» и НАО «ДСУ-1» — единственным поставщиком услуг — был заключен в июле 2017 года. Завершить работы на участке протяженностью более 1 км планировалось во второй декаде октября.

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Как пояснили в МКУ «Единая служба заказчика», разрушения действительно есть, однако поврежден только верхний слой асфальта на площади 20 кв. м. Нижний слой остался целым.

«На участке улицы Уральской взяты пробы асфальта на испытания двумя лабораториями — Единой службы заказчика и сертифицированного независимого Центра по испытаниям, внедрению и сертификации продукции, стандартизации и метрологии», — приводит телеканал «Кубань 24» слова заместителя директора МКУ «Единая служба заказчика» Андрея Канайчева.

При этом гарантия на объект, которую даёт подрядчик. Составляет пять лет. Уже сегодня все ямы и недоделки на участке дороги подрядная организация должна устранить за свой счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт дорог в Краснодаре в 2017 году было предусмотрено свыше 3,5 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей были выделены в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской агломерации.