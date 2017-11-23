Ярославль, 23 ноября, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров на форуме «Бизнес-старт» в Ставропольском крае озвучил предложения института Уполномоченных по продлению надзорных каникул для малого бизнеса еще на три года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альфир Бакиров

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в России действуют «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства. В течение трех ближайших лет субъект малого предпринимательства может на законном основании быть освобожден от плановых проверок со стороны, к примеру, трудовой инспекции, ФМС, Роспотребнадзора и т.п., если субъект малого предпринимательства не входит в список исключений, для которых Правительством РФ предусмотрен особый порядок проведения контрольных мероприятий, в рамках своей деятельности не эксплуатирует объекты повышенной опасности и не представляет угрозы окружающей среде, не привлекался к административной ответственности и не подвергался приостановке (аннулированию) лицензии в течение трех последних лет.

Выступая на заседании рабочей группы, Альфир Бакиров озвучил и предложения института Уполномоченных по изменению законодательства в сфере контрольно-надзорной деятельности. Одно из них — продление надзорных каникул для малого бизнеса еще на три года, а также расширение списка тех, на кого в настоящее время каникулы не распространяются. В соответствии с законодательством мораторий на плановые проверки малого бизнеса истекает 31 декабря 2018 года.