Севастополь, 23 ноября, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В Севастополе сотрудниками военной контрразведки ФСБ по подозрению в шпионаже задержан гражданский служащий Черноморского флота России, сообщает 23 ноября РЕН-ТВ.

George Hodan Арест

Задержанный капитан 2 ранга в запасе сообщал в Киев секретные сведения о деятельности российского военного флота. Дело против него возбудили по статье «Государственная измена».

Сообщается, что бывший офицер флота Леонид Пархоменко делился с украинской военной разведкой данными о российском флоте в Крыму.

Сейчас бывший офицер находится в изоляторе. Ведется расследование.

Напомним, 5 октября пресс-служба ФСБ России сообщила о задержании в Калининградской области сотрудника АО «150 Авиационный ремонтный завод», планировавшего передачу иностранной организации сведений военного характера, составляющих государственную тайну.

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Мужчина скопировал ремонтно-технологическую документацию завода, который выпускает продукцию военного назначения.