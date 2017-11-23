Москва, 23 ноября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Российская валюта 22 ноября вернулась к росту, этому способствовало несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Дядин начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест».

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Новости от минэнерго США о сокращении запасов сырой нефти, закрепили цены фьючерсных контрактов на сорт марки Brent на двух летних максимумах в $ 63,21 за баррель.

«Рост цен на черное золото и ослабления доллар к основным мировым валютам помогли инвесторам вернуть котировки доллар/рубль на двух недельные минимумы», — сказал эксперт.

22 ноября курс доллара упал ниже 59 рублей. На открытие торговой сессии 23 ноября доллар США торгуется на отметке 58,30 рубля.

«Поддержку рублю так же оказывают возобновившийся интерес зарубежных инвесторов к российским гособлигациям. Минфин РФ впервые за месяц смог продать весь запланированный объём ОФЗ», — отметил Дядин.

По его мнению, вероятнее всего укрепление рубля продолжиться до конца торговой недели ведь на понедельник (27 ноября) приходится пик налоговых выплат в РФ.

«В связи с этим спрос на российскую валюту может возрасти. Ближайшей целью выступит уровень в 58 рублей за доллар США», — считает эксперт.

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