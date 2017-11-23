Нижний Новгород, 23 ноября, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде арестован глава регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного Заксобрания Александр Бочкарев.

Андрей Репин ИА REGNUM Глава нижегородского отделения «Справедливой России» Александр Бочкарев

Решением суда Московского района Нижнего Новгорода обвиняемый будет помещен под домашний арест на срок до 19 января 2018 года. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Бочкарев арестован в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»). Сам депутат своей вины не признает, уверяя, что коммерческого подкупа не получал.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат был задержан 21 ноября 2017 года. Дело в отношении Бочкарева было возбуждено на основании заявления нижегородского предпринимателя, члена «Справедливой России» Дмитрия Дзепы.

Дзепа обвинил Бочкарева в том, что тот отказывается вернуть ему 5 млн рублей, которые предприниматель по требованию депутата в 2015 году заплатил за то, чтобы получить место в гордуме Нижнего Новгорода.

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Нижегородская прокуратура настаивает на лишении Бочкарева статуса депутата