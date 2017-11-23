Самара, 23 ноября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Правительство Самарской области издало постановление №748 за подписью врио первого вице-губернатора Виктора Кудряшова, которым определен размер социальной поддержки малоимущих семей и одиноко проживающих малоимущих граждан. Как сообщает ИА REGNUM, с января 2018 года эта категория граждан будет получать ежемесячно 500 рублей.

Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Выплаты пособий будут производиться в соответствии с законом «О социальной поддержке в Самарской области».

«Социальная помощь оказывается, если среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже установленной в Самарской области величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам на первое число текущего квартала», — указано в региональном законодательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, самарское облправительство снизило величину прожиточного минимума в третьем квартале текущего года. В расчете на душу населения он прописан в сумме 10 тыс. 14 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс. 996 рублей, для пенсионеров — 7910, для детей — 9931.

Напомним, во втором квартале прожиточный минимум в расчете на душу населения был 10 тыс. 85 рублей, для трудоспособного населения — 11 тыс. 72 рубля, для пенсионеров — 7990 рублей, для детей — 9967.

В первом квартале малоимущие граждане получали субсидию 150 рублей, затем ее увеличили до 500 рублей.