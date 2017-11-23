Барнаул, 23 ноября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая больница скорой медицинской помощи», хоть и является старейшим в регионе медицинским учреждением (в апреле оно отметило своё 120-летие), но в своей работе использует в основном самые современные технологии. Сразу о двух новинках, внедренных недавно алтайскими медиками, сообщает краевой минздрав.

Минздрав Алтайского края Палата противошоковой терапии в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»

В первом случае речь идет о создании палаты противошоковой терапии на базе отделения скорой медпомощи, где, в частности, размещены аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы слежения за пациентами, дефибрилляторы, аспираторы и подача кислорода.

Как пояснил главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» Владислав Бомбизо, сюда будут поступать самые тяжелые пациенты: в состоянии шока, в септическом состоянии, в коме. Сотрудники палаты должны их зарегистрировать, обеспечить быструю диагностику и скорейшее оказание квалифицированной медицинской помощи. В случае, когда больной имеет какое-либо профильное заболевание, в палате он будет находиться не положенные по регламенту 1−2 суток, а до тех пор, пока не организуют его перевод в профильное медицинское учреждение. Главврач также отметил, что, прежде чем организовывать такую палату, алтайские медики изучили опыт московских и зарубежных коллег.

«Создание палаты позволит не только оказывать более быструю медицинскую помощь пациентам в крайне тяжелом состоянии, но и приведет к более рациональной организации работы операционных и, кстати, в случае чрезвычайной ситуации в палате можно организовать дополнительное реанимационное отделение», — заключил Владислава Бомбизо.

Вторым новшеством больницы стал запуск в работу самой прогрессивной на сегодняшний день платформы Agfa Healthcare Enterprise Imaging, которая позволяет создавать, обмениваться и управлять медицинскими изображениями. Она включает в себя архив диагностических исследований, радиологическую информационную систему и модуль телерадиологии.

«Система заработала только в ноябре, но путь к ее созданию был достаточно длительным. Сначала были приобретены оцифровщики, которые позволили переводить рентгеновское изображение в цифровой формат и перейти от пленки к цифровым технологиям. Затем мы установили сетевое сообщение между модулями, а последним этапом стало создание архива изображений. Все эти последовательные шаги сформировали ныне действующую систему», — пояснил Владислав Бомбизо.

Платформа Agfa Healthcare Enterprise Imaging в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»

Отметим, что до внедрения системы в больнице не было единого централизованного архива медицинских изображений. Данные, полученные с диагностического оборудования, хранились фрагментированно в буферных архивах и на съемных носителях.

«Новая система позволяет создавать архивы цифровых изображений и просматривать динамику снимков пациента, делать разные реконструкции изображения для того чтобы рентгенологам их было более удобно просматривать. Например, 3-D изображения. Но самое главное, на мой взгляд, достоинство системы состоит в том, что она позволяет осуществлять совместный просмотр рентген-снимков несколькими специалистами на разных устройствах и получать экспертное мнение», — пояснила заведующая рентгенологическим отделением КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» Ирина Парфенова.

Очень важно, что врачи смогут работать со снимками в режиме удалённого доступа — просматривать нужное не только на своем рабочем месте, но и дома на мобильном телефоне, планшете или другом устройстве.

«Для больницы скорой помощи это чрезвычайно важно, поскольку в деле спасения жизни пациентов, поступивших по экстренным показаниям, зачастую счет идет на секунды. Вместе с тем введение телерадиологической системы снизило объем бумажной работы и повысило эффективность работы рентгенлаборантов, рентгенологов и врачей клинических специальностей», — отметили в краевом минздраве.

Известно, что Agfa Healthcare Enterprise Imaging стала первой в Алтайском крае телерадиологической системой. Но она уже объединила две ведущие медицинские организации региона — краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Диагностический центр Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» — это старейшее медицинское учреждение не только Алтайского края, но и всей Сибири. История больницы началась 90-е годы XIX века. Барнаул (в то время — столица Алтайского округа Томской губернии) составлял частную собственность Кабинета Его Величества. Медицина Барнаула тогда была представлена частнопрактикующими врачами, военным лазаретом (только для военных), горным госпиталем для рабочих рудников и металлоплавильных заводов и недолго просуществовавшей больницей общества Красного Креста.

Реструктуризация скорой медицинской помощи в Алтайском крае началась в 2015 году. К станции скорой медицинской помощи Барнаула были присоединены отделения скорой помощи КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Сибирский», КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им А.Ф. Воробьева», КГБУЗ «Центральная городская больница имени Л.Я. Литвиненко, город Новоалтайск» с включением в зону обслуживания станции территорий трех муниципальных образований.