Москва, 23 ноября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. В России граждане стали больше денег занимать до зарплаты. Так, за год средний «займ до зарплаты» (микрозайм) вырос на 14,1%. Таковы исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Если в III квартале 2016 года жители России занимали в долг 9 тыс. 200 рублей, то в III квартале 2017 года средний размер «займа до зарплаты» увеличился до 10 тыс. 500 рублей.

Наиболее высокие темпы роста среднего размера микрозайма отмечаются среди заемщиков моложе 25 лет — на 23,6% (с 6 тыс. 600 рублей до 8 тыс. 100 рублей), а самые низкие — в возрастной группе от 60 до 65 лет — на 4,1% (до 9 тыс. 200 рублей)

Самая высокая динамика роста «займа до зарплаты» зафиксирована в Краснодарском крае (+55,9%), Югре (+35,5%), Новосибирской (+32,2%) и Брянской (+25,1%) областях.

В Волгоградской (-3,9%) и Московской (-0,7%) областях, а также в Москве (-0,4%) отмечено снижение среднего размера микрозайма.

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, средние размеры микрозаймов растут во всех возрастных диапазонах заемщиков, но больше всего в сегменте до 30 лет

При этом он подчеркнул, что сегмент МФО является достаточно рискованным.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы к услугам МФО обращались лишь 8% респондентов. 92% предпочитают не сталкиваться с микрофинансовыми организациями.

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