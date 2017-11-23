Якутск, 23 ноября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В Якутии в восьми селах ввели полный запрет на розничную торговлю алкоголем. Такое решение, как передает «Общественное телевидение России», приняли депутаты регионального парламента.

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До этого сухой закон уже действовал в 145 посёлках. Антиалкогольная политика проводится в республике 7 лет.

По данным якутских властей, она даёт положительные результаты — число жителей, которые страдают алкоголизмом, сократилось на 40%.

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