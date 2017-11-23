Донецк, 23 ноября, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В Луганске в результате операции спецслужб ЛНР и ДНР обезврежена преступная группа, действовавшая под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.

Mgbdnr.ru МГБ ДНР

«Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агенты украинских спецслужб, которые были внедрены в высшее руководство ЛНР, пытались дискредитировать деятельность правоохранительных органов и спецслужб республик.

«Предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компрометирующей деятельность высшего руководства правохранительного блока народных республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры», — говорится в сообщении пресс-службы МГБ.

В настоящее время сотрудники спецслужб ДНР и ЛНР ведут оперативные мероприятия по выявлению сообщников задержанных.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2017 г. в центре Луганска были замечены вооруженные люди в военной форме, отказывавшиеся пропускать посетителей в административные здания ЛНР и объяснявшие свое присутствие в городе «плановыми учениями».

Вооруженные бойцы не имели никаких опознавательных знаков и не стали покидать город даже после соответствующего приказа главы ЛНР Игоря Плотницкого.

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