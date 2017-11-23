Оренбург, 23 ноября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Оренбурге несмотря на холода, строители продолжают работу по ремонту и реставрации визитной карточки города — спуску к Уралу. Обновлённый объект культурного наследия обещают сдать в срок — в середине декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации. Однако церемония открытия Набережной будет отчасти фиктивной, на практике спуск будет вне доступа ещё несколько месяцев. Как признался руководитель департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренёв, проектировщик настоятельно рекомендовалне заниматься покраской деталей спуска при низких температурах. Кроме того, бетону в холодную погоду требуется больше времени для полного высыхания, поэтому основная лестница останется закрытой до весны.

Gorsreda.orenburg.ru Реставрация спуска к реке Урал в Оренбурге

Однако Масленицу и Крещение городские власти обещают провести в привычных для горожан местах на набережной и в Зауральной роще. Набережная будет доступна для посещения горожанами, для этого чиновники планируют открыть Елизаветинский спуск.

Стоит отметить, что ранее у оренбружцев ремонтные работы при низких температурах воздуха вызвали опасения. Тогда строители успокоили горожан тем, что используют противоморозные добавки и прогрев бетонных конструкций. Реставрация лестницы вызвала нехорошие подозрения со стороны депутата Заксобрания Владимира Фролова. Его возмутил полный демонтаж каменных ступеней и конструкций. Он озадачил прокуратуру проверкой документов у подрядной организации, которая занимается реставрацией и ремонтом. Результаты, озвученные надзорным ведомством, как признался в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM парламентарий, его полностью удовлетворили: все документы у строителей в порядке, а работы ведутся в соответствии с проектной документацией.

Напомним, что лестница воссоздавалась по проекту 1952 года. Директор ООО «СКИБ» Владимир Курников заявил, что ступени сделаны из бетона по рецепту сталинских времён. Специалистам удалось его воссоздать. В составе бетонной смеси цемент высокой марки, белая мраморная крошка и песок очень мелкой фракции (мраморная пыль), что позволит сохранить отреставрированный спуск как минимум на ближайшие сто лет. Причём красивый белый цвет останется в первозданном виде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Оренбурге приступили к ремонту и реставрации набережной реки Урал. Работы осуществляются в два этапа. В декабре 2017 года должны сдать первую часть объекта — спуск и нижнюю часть набережной. На реализацию этого этапа выделено 97 млн рублей. К реконструкции остальной части набережной приступят в 2018 году. Добавим, что набережная является основным объектом благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».