Москва, 23 ноября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Мебель и предметы интерьера из первого шоу-рума программы реновации передадут детям-сиротам и одиноким пенсионерам. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

Решение передать имущество первого шоу-рума благотворительному фонду «София» приняли организаторы Московского урбанистического форума (МУФ-2017)

Лёвкин напомнил, что интерьер шоу-рума был разнообразным — начиная от предметов мебели и сантехники (кровати, столы, шкафы, унитазы и т. д.) и бытовой техникой (телевизоры, стиральные машины и множество других предметов).

Все ценные вещи распределят среди социальных и церковных приютов Тверской области.

Напомним, в сентябре 2017 года на главной аллее ВДНХ открылся первый шоу-рум квартир по программе реновации в Москве.

В шоу-руме был смонтирован один этаж жилого дома с одно-, двух‑ и трехкомнатными квартирами. За время работы шоу-рума программы реновации его посетили около 11 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) проходил с 6 по 12 июля в павильоне №75 на ВДНХ. На него приехали участники и гости из 40 стран мира. Форум посетили около 60 тысяч человек.

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